Koning Willem-Alexander en andere royals bij IOC-diner in Louvre

Koning Willem-Alexander is donderdagavond in het Parijse museum Louvre voor een galadiner, georganiseerd door de Franse president Emmanuel Macron en Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Ook andere staatshoofden en regeringsleiders zijn aanwezig bij het diner ter gelegenheid van een top voor duurzame ontwikkeling in sport.

De genodigden werden op de rode loper voor de glazen piramide van het Louvre welkom geheten door Bach en zijn vrouw Claudia. Naast de Nederlandse koning verwelkomde het paar andere koninklijke gasten als de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia, de Belgische koning Filip en koningin Mathilde en de Deense koning Frederik en koningin Mary.

Onder de andere gasten bevonden zich de Israëlische president Isaac Herzog, de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en de voormalige Franse president François Hollande. In totaal zijn er zo’n vijfhonderd gasten aanwezig in het Louvre. Zij werden toegesproken door Macron.