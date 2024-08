Koning Willem-Alexander hoopt op verlenging Formule 1-contract

Koning Willem-Alexander hoopt dat het contract met de Formule 1 voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort wordt verlengd. Tegenover De Telegraaf noemde de koning de races op Zandvoort “fantastische reclame voor Nederland”. Hij was zondag samen met onder anderen koningin Máxima, prinses Alexia en hun neef graaf Claus-Casimir bij de race aanwezig.

Het contract dat de Dutch Grand Prix met de Formule 1 heeft, loopt na 2025 af. Het is nog onduidelijk of de autoraces daarna in Nederland zullen blijven. Gevraagd naar of dat contract verlengd zou moeten worden, zei de koning dat graag te zien gebeuren. “Daar ga ik niet over, maar het zou geweldig zijn als deze race zo lang mogelijk blijft bestaan.”

“Het is fantastisch om al deze mensen op de tribunes te zien en er staat hier een geweldige organisatie. Ook in het buitenland hoor je vaak lovende verhalen over de Grand Prix hier in Zandvoort en het is duidelijk dat deze race een voorbeeld is voor de hele Formule 1. Ook als je kijkt naar de logistiek en naar duurzaamheid, met zoveel mensen die op de fiets en met het openbaar vervoer naar het circuit komen”, zei de koning.

Dat Max Verstappen voor het eerst sinds de terugkeer van de race in Nederland niet eerste werd, maakt de Formule 1 alleen maar spannender, meende de koning. “Het veld komt nu wat dichterbij elkaar, maar dat hoort bij de sport. Max is een fantastische sportman en een geweldige ambassadeur voor ons land.”