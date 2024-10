Koning Willem-Alexander in gesprek over wetgeving

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in Den Haag de opening van de Dag van de Wetgeving bijgewoond. Hij deed dat in de Koninklijke Schouwburg. Staatssecretaris Teun Struycken van Justitie was daar ook aanwezig.

Voor de Dag van de Wetgeving kwamen vierhonderd wetgevingsjuristen van de Rijksoverheid bij elkaar om te praten over hun vak. De dag had dit jaar als thema Samen voor de rechtsstaat. Ook werd gesproken over de rol van wetgeving als fundament van de rechtsstaat.

Koning Willem-Alexander sprak na de opening met wetgevingsjuristen en betrokkenen bij het voorbereiden van wetgeving.