Koning Willem-Alexander ‘knipt’ nieuw kantoor open in Almere

Koning Willem-Alexander is vrijdag na de jaarlijkse zomerfotosessie op paleis Huis ten Bosch naar Almere gereden. Daar opende hij de nieuwe productie- en distributielocatie en kantoor van technologiebedrijf Aalberts.

Willem-Alexander, die zich voorafgaand aan het bezoek had omgekleed, verrichtte de openingshandeling door met een enorme schaar een lint door te knippen. Tegen Omroep Flevoland zei de koning na afloop dat hij “zeer onder de indruk” was van het gebouw, met name omdat het pand volledig energieneutraal is. “Prachtig om te zien”, vond hij.

De koning had in het bedrijf een rondleiding gekregen en kreeg uitleg van medewerkers in de nieuwe, grotendeels geautomatiseerde productiehal.