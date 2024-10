Koning Willem-Alexander komt aan in Friesland

Koning Willem-Alexander is in Leeuwarden aangekomen. Hij werd bij de Fryske Akademy ontvangen door commissaris van de Koning Arno Brok en directeur van de Fryske Akademy Nelleke IJssennagger-Van der Pluijm. Buiten stond een aantal mensen de koning op te wachten.

De koning is in Leeuwarden om te praten over de Friese taal en het belang van de Friese taal en cultuur.

In de Akademy gaat de koning in gesprek met meerdere taalonderzoekers en Friese bestuurders over het belang van het Fries en hoe het gebruikt wordt.

Na het gesprek in de Fryske Akademy, waar onderzoek wordt gedaan naar het Fries, gaat Willem-Alexander nog naar de Friese kennisbibliotheek Tresoar en cultureel centrum Afúk. Onderweg daarnaartoe loopt hij nog langs een tegeltableau van zijn voormoeder Maria Louise van Hessen-Kassel, die ook Marijke Meu werd genoemd. Zij was getrouwd met Johan Willem Friso en was na zijn overlijden regentes.