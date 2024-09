Koning Willem-Alexander krijgt les over aardbevingen

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een basisschool in het Groningse Ten Boer. Daar praatte de vorst met kinderen uit groep 8 over de ervaringen met aardbevingen in het gebied als gevolg van gaswinning.

De koning hoorde onder meer verhalen van kinderen die met hun ouders naar een andere woning moesten omdat hun eigen huis niet veilig was of te veel schade had. Ook deed Willem-Alexander mee met een les over aardbevingen. Samen met de leerlingen sprong hij in de klas op en neer om te zien wat trillingen doen in de bodem.

De les maakt deel uit van een speciaal lesprogramma dat door gastdocenten wordt verzorgd op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.

Beetje chill

De 11-jarige Sander was niet zenuwachtig voor het bezoek van de koning, vertelt hij aan RTV Noord. “Ik zat gewoon een beetje chill”, verklaarde hij. “Ik heb verteld dat het stom is dat je je huis uit moet, maar dat je niet weet wanneer. Het is ook niet leuk als je naar een ander huis moet, omdat je maar beperkt eigen spullen mag meenemen.”

Het bezoek van de koning was een vervolg op eerdere bezoeken aan de provincie Groningen, waarbij de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van de door bevingen getroffen gebieden centraal stonden.