Koning Willem-Alexander reikt Erasmusprijs uit aan Amitav Ghosh

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in het Koninklijk Paleis Amsterdam op de Dam de Erasmusprijs uitgereikt aan de Indiase schrijver Amitav Ghosh. Bij de uitreiking waren ook koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Irene aanwezig.

Het thema van de prijs dit jaar is ‘de verbeelding van het ondenkbare’, waarbij klimaatverandering via het geschreven woord centraal staat. Ghosh kreeg de prijs voor zijn oeuvre, waarmee hij volgens de jury “grote thema’s als migratie, klimaatverandering, diaspora en culturele identiteit tastbaar maakt, zonder daarbij de menselijke dimensie uit het oog te verliezen”.

De Erasmusprijs wordt toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of de kunsten, in Europa en daarbuiten. De Stichting Praemium Erasmianum stelt elk jaar een ander thema centraal. De koning is regent van deze stichting. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 150.000 euro.