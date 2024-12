Koning Willem-Alexander staat stil bij zeventigste Koninkrijksdag

Koning Willem-Alexander staat zondag stil bij Koninkrijksdag. Het is zondag precies zeventig jaar geleden dat zijn grootmoeder koningin Juliana het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende. “De basis onder ons Koninkrijksverband. Dit is een dag om te vieren dat wij verbonden zijn in vrijheid!”, aldus de koning in een reactie die is gepubliceerd op de website van het koninklijk huis.

In de Ridderzaal in Den Haag tekende koningin Juliana in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hierin zijn de verhoudingen geregeld tussen Nederland en de andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de ondertekening bestond het koninkrijk uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Tegenwoordig bestaat het Koninkrijk uit de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

In 2008 is de nationale naturalisatiedag naar 15 december verplaatst. Nieuwe Nederlanders verkrijgen dan hun staatsburgerschap tijdens de naturalisatieceremonie. Op hoofdgebouwen van de Rijksoverheid gaat op deze dag de vlag uit. Als Koninkrijksdag, zoals dit jaar, op een zondag valt, wordt er op maandag gevlagd en vinden ook dan de naturalisatieceremonies plaats.