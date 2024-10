Koning Willem-Alexander viert jubileumeditie Leidens Ontzet

Koning Willem-Alexander is donderdag in Leiden voor de viering van het Leidens Ontzet. Het is op 3 oktober 450 jaar geleden dat de stad bevrijd werd van de Spanjaarden door de watergeuzen.

Tijdens de viering in de binnenstad van Leiden vinden verschillende festiviteiten plaats. De koning maakt een korte rondvaart over het Galgewater en gaat onder meer naar Museum De Lakenhal. Daar bezoekt hij een expositie over de traditionele 3 oktober-optocht. Ook spreekt hij met vrijwilligers van de 3 October Vereeniging.

De bevrijding van Leiden wordt jaarlijks op grote schaal herdacht en gevierd. Traditiegetrouw loopt de stad in de dagen voor 3 oktober al vol.