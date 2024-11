Koning Willem-Alexander ziet gloednieuw CCS-project in Noorwegen

Koning Willem-Alexander is de tweede dag van zijn werkreis naar Denemarken en Noorwegen begonnen met een bezoek aan het CCS-project Northern Lights in het Noorse Øygarden. CCS is het opvangen, transporteren en ondergronds opslaan van CO2. Doordat de koolstofdioxide permanent wordt opgeslagen, komt het niet als broeikasgas in de lucht.

De koning arriveerde in het bezoekerscentrum, waar hij een presentatie bekeek. Northern Lights is in handen van een Noors, Frans en Brits bedrijf en werd afgelopen september geopend door de Noorse minister van Energie. Het is de bedoeling dat Northern Lights CO2-uitstoot van industriële klanten uit heel Europa gaat afvangen, transporteren en opslaan. Het eerste commerciële contract daarvoor is afgesloten met een in Nederland gevestigde kunstmestfabriek.

Gekleed in een grote, felgele winddichte jas en een witte veiligheidshelm kreeg de koning vervolgens een rondleiding over het terrein dat aan zee ligt. Hij kreeg er uitleg over waar de schepen met samengeperste, vloeibare CO2 arriveren en over het systeem waarmee de CO2 daarna 2600 meter onder de bodem van de Noordzee wordt geïnjecteerd. Dat gebeurt in leegstaande gasvelden.

Robothond

Tijdens de rondleiding werden de koning en zijn gevolg verrast door een robothond, die op de groep kwam aflopen. De nog naamloze robot met ingebouwde camera’s wordt gebruikt om het gebied rond de CO2-tanks te inspecteren. Het ‘dier’ kan ook de trappen rond de metershoge tanks op. De bedoeling is dat het station verder onbemand zal zijn.

Het bezoek aan de CO2-opslag vormde het eerste onderdeel van het Noorse deel van de driedaagse werkreis. Op het programma staan verder een bezoek aan een commerciële fabriek voor schone waterstofproductie met geïntegreerde koolstofdioxideafvang, een boottocht en een bezoek aan het Bryggen Museum in Bergen waar onder meer archeologische vondsten zijn uitgestald.