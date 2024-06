Koningin Camilla: Charles zit niet graag stil

Volgens de Britse koningin Camilla zit haar man niet graag stil. Dat zei ze tijdens een verrassingsbezoek aan een literair festival genaamd The Queen’s Reading Room Festival, meldt Hello! Magazine. Daar raakte ze in gesprek met auteur Lee Child, die vroeg hoe het met Charles gaat.

Volgens Camilla gaat het goed met koning Charles, hoewel hij het “niet rustiger aan wil doen en niet wil doen wat er van hem gevraagd wordt”, aldus Camilla. Child grapte dat de koning klonk “als een normale echtgenoot”.

De Britse koning maakte in februari bekend dat hij een vorm van kanker heeft. Voor de behandeling legde hij tot eind april zijn publieke taken neer.