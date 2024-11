Koningin Camilla rouwt nog om overlijden actrice Maggie Smith

De Britse koningin Camilla heeft nog steeds verdriet om het overlijden van actrice Maggie Smith. De vorstin vertrouwde dat donderdag tijdens een bijeenkomst van de Queen’s Commonwealth Essay Competition op Buckingham Palace toe aan Smiths zoon Toby Stephens.

Camilla zei volgens Britse media onder meer dat ze altijd “zoveel plezier” met Smith had. Ook vertelde ze Stephens dat ze het “zo erg” vond om van haar dood te horen en dat ze een “legende” was. “We hielden echt van haar”, aldus de vorstin. “Het is verdrietig voor het hele land.”

Smith overleed in september op 89-jarige leeftijd. “Nu het doek valt voor een nationale trots, sluiten we ons aan bij iedereen over de hele wereld die met de grootste bewondering en genegenheid terugdenkt aan haar vele geweldige optredens en haar warmte en humor die zowel op als naast het podium doorschemerde”, schreven koning Charles en koningin Camilla destijds op Instagram.

De actrice was goed bevriend met de Britse koninklijke familie. Ze had een carrière van tientallen jaren en speelde in talloze films en series. Smith won tweemaal een Oscar voor rollen in de films The Prime of Miss Jean Brodie (1969) en California Suite (1978).