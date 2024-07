Koningin Camilla viert 77e verjaardag

De Britse koningin Camilla is jarig. De vrouw van koning Charles is woensdag 77 jaar geworden.

Het Britse hof deelde op sociale media een foto van de jarige koningin. Ook prins William en prinses Catherine feliciteerden Camilla op sociale media. Later op woensdag worden saluutschoten afgevuurd voor haar verjaardag. Ook worden de kerkklokken van Westminster Abbey geluid. Camilla is woensdag zelf ook in Westminster Abbey voor de opening van het parlementaire jaar.

De verjaardag van de vorstin werd dinsdag al een beetje gevierd tijdens het bezoek van Charles en Camilla aan Guernsey. De koningin kreeg een verjaardagskaart van schoolkinderen, die ook Happy Birthday voor haar zongen.