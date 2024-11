Koningin Camilla werkt mee aan documentaire over huiselijk geweld

Koningin Camilla heeft meegewerkt aan een documentaire over huiselijk geweld. De makers volgden haar tijdens werkbezoeken aan organisaties die zich inzetten voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en seksueel misbruik.

“Laten we onszelf niet voor de gek houden: dit gaat heel lang duren. Want het duurt ook al heel lang”, zegt Camilla over het bestrijden van huiselijk geweld in de trailer van de film. “Het bestaat al sinds het begin der tijden. Maar als je kijkt naar de stappen die zijn gezet, dan hebben we veel vooruitgang geboekt. En ik zal het blijven proberen tot ik dat niet meer kan.”

De documentaire is maandag 11 november om 22.00 uur (Nederlandse tijd) te zien op ITV.