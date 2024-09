Koningin Elizabeth verkozen tot grootste Britse culturele icoon

Koningin Elizabeth is gekozen tot het grootste “culturele icoon” van het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen negentig jaar. Dat is de uitkomst van een onderzoek waar verschillende Britse media over schrijven. De British Council, de internationale culturele instelling die de taal en cultuur van het land promoot, had het onderzoek laten uitvoeren ter ere van het 90-jarig bestaan.

OnePoll ondervroeg in opdracht van de British Council 2500 mensen. Op één vraag na werd de deelnemers gevraagd om maximaal vijf keuzes te maken uit een gegeven lijst. Elizabeth werd door 41 procent van de deelnemers gekozen als cultureel icoon. Natuurbeschermer en presentator David Attenborough werd met 40 procent op kleine afstand tweede, gevolgd door prinses Diana, voormalig premier Winston Churchill en Queen-frontman Freddie Mercury.

Volgens bijna de helft van de deelnemers (48 procent) was Attenborough de grootste nog levende Britse figuur, gevolgd door muzieklegendes Elton John (20 procent) en Paul McCartney (19 procent). Ook actrice Judi Dench en prinses Catherine bleken populair (beiden 16 procent).

Geheim agent James Bond werd gekozen als het grootste fictieve Britse icoon van de afgelopen negentig jaar. Andere fictieve personages op die lijst zijn Harry Potter, Del Boy, Beertje Paddington en Doctor Who.