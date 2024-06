Koningin Letizia bij prijsuitreiking voor sociale projecten

Koningin Letizia van Spanje heeft dinsdag in Madrid een ceremonie van de bank Santander bijgewoond. Tijdens het evenement werden prijzen uitgereikt aan sociale projecten die de meest kwetsbaren in de samenleving helpen.

Letizia was in een korte toespraak vol lof over de diverse bekroonde projecten. De koningin zei “bewondering en respect” te hebben voor “alle mensen die veel energie, middelen en tijd” gebruiken om zich in te zetten.

De zestien projecten kregen gezamenlijk een bedrag van ruim 695.000 euro, gedoneerd door medewerkers van de bank. De bank koos ook de winnaars.