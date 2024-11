Koningin Mary is gek op podcasts en maakt er zelf een

Koningin Mary luistert graag naar podcasts. Op Instagram deelt de Deense koningin dat ze allerlei soorten verslindt, van entertainment- tot kennispodcasts. Ook heeft de koningin met haar stichting The Mary Foundation zelf een podcast gemaakt.

“Ik hou er ontzettend van om podcasts te luisteren. Ik luister vaak als ik van de ene plek naar de andere reis”, schrijft Mary. “Sommige dagen heb ik zin in entertainment en andere dagen gebruik ik het om dingen te leren.”

De podcast van The Mary Foundation, de organisatie van koningin Mary tegen pesten, gaat over eenzaamheid onder jongeren. In de driedelige serie Lonely Youth vertellen jongeren hun persoonlijke verhaal en komen professionals aan het woord.

“Podcasts zijn nog niet iets waar we heel veel ervaring mee hebben in The Mary Foundation, maar ik hoop dat je wilt luisteren en je welkom voelt”, besluit de koningin.