Koningin Mary onthult nieuwe kerstpostzegels

De Deense koningin Mary heeft donderdag in het stadhuis van Kopenhagen het ontwerp van de nieuwe kerstpostzegels onthuld. Met de verkoop van de postzegels wordt geld ingezameld voor kinderen in nood.

De koningin onthulde de kerstzegels samen met kunstenaar Niels Ditlev. Het vel kerstzegels van dit jaar is bijzonder, omdat het Deense koningspaar er op staat. Daarnaast bevat het vel “een breed scala aan historische symbolen”, aldus het Julemærkefonden.

De kerstpostzegels worden al sinds 1904 uitgegeven. Het is traditie dat het koningspaar na een troonswisseling op de zegels wordt vereeuwigd. Dat gebeurde voor het eerst in 1907 met koning Frederik VIII en koningin Louise. Later volgden koning Christiaan X en koningin Alexandrine (1912), koning Frederik IX en koningin Ingrid (1947) en koningin Margrethe en prins Henrik (1972).