Koningin Mary reikt prijzen uit na jaarlijkse Hubertusjacht

De Deense koningin Mary en haar dochter prinses Josephine hebben zondag in Klampenborg de traditionele Hubertusjacht bijgewoond. Op Instagram deelt het hof foto’s van het bezoek aan de jaarlijkse jacht.

De Hubertusjacht wordt al, op enkele uitzonderingen na, sinds 1900 jaarlijks gehouden. Het is een voortzetting van de oude parforcejacht waarbij met honden op vossen werd gejaagd. Tegenwoordig is de vos vervangen door twee ervaren ruiters die, met vossenstaarten aan hun jasje, vooropgaan in de 11 kilometer lange race die onderweg 32 hindernissen telt.

Niels Goldschmidt en zijn paard Irish Diamond wonnen de jacht van zondag en kregen uit handen van koningin Mary de ereprijs die naar haar vernoemd is. Ylva Winsborg werd tweede, gevolgd door Katja Bøgedal op plek drie en Nini Gufler op de vierde plaats. Allen kregen zij een koninklijke felicitatie na afloop van de jacht.

Mary reikte ook prijzen uit aan de beste ponyruiters. De eerste prijs ging naar Malou Kiran Grewal en Maise Broge Nielsen werd tweede. Het brons was voor Tilde Plaep.