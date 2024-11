Koningin Mathilde leest voor in kader van Voorleesweek

De Belgische koningin Mathilde heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan de Basisschool Désiré Van Monckhoven in Gent. Daar heeft zij voorgelezen in het kader van de Voorleesweek in België, die nog tot en met zondag duurt.

Mathilde las voor aan kinderen van de basisschool. Dat deed zij samen met een voorlezer van de Voorleesbende. Dat is een groep die bestaat uit jongvolwassenen met een handicap of chronische ziekte die voorlezen aan kinderen.

De Voorleesweek wordt jaarlijks gehouden in België, op initiatief van de organisatie Iedereen Leest. Het doel is dat voorlezen meer aandacht krijgt.