Koningin Máxima als erevoorzitter bij opnames Kerst Muziekgala

Koningin Máxima is als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas aanwezig bij de opnames van het Kerst Muziekgala 2024. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag gemeld. Het muziekgala wordt op donderdag 19 december om 20.30 uur uitgezonden op NPO 1.

Máxima spreekt tijdens het gala over het belang van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren. Ook gaat ze de kinderen van de Grootste Schoolband succes wensen met hun optreden. Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

De kinderen staan tijdens het gala op het podium met artiesten als Sor, Numidia, Roxeanne Hazes, Emma Kok en Paul de Leeuw. Edsilia Rombley en Buddy Vedder presenteren het gala.