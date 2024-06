Foto’s: Koningin Máxima bouwt veer over de Maas met genietroepen

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag in de buurt van Den Bosch meegedaan aan twee oefeningen van het Regiment Genietroepen, een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. Genisten ondersteunen de krijgsmacht en worden ook wel ‘militaire bouwers’ genoemd.

Voor de eerste oefening, het doorbreken van hindernissen, stapte de koningin in een Boxer, een imposant militair pantserwielvoertuig waarin plaats is voor negen personen. Voor Máxima was de commandantenstoel gereserveerd. Bij het uitstappen troffen de militairen zogenaamd een landmijn aan, die onschadelijk werd gemaakt. Ook lag er een draadhindernis op de route. Met een explosief werd die onschadelijk gemaakt.

Toen de weg vrij was, konden de wagens doorrijden naar de Maas om daar een veer te bouwen. Koningin Máxima stapte daarvoor over op een duwboot die op een vrachtwagen stond. Aangekomen bij de Maas werd het vaartuig met daarin de koningin met een plons te water gelaten. Vanuit de duwboot sprong de koningin soepel op de pontons die door het bootje werden voortgeduwd. De koningin stak daarna trots beide duimen omhoog.

Handgebaren

Op het water ging de koningin aan de slag met het gereedmaken van de te koppelen pontons. Samen met een militair knielde ze op de pontons om iets los te maken. Ook het koppelen zelf werd aan Máxima overgelaten. Toen het veer af was, reed de Boxer de pontons op. De koningin gaf daarbij met handgebaren aanwijzingen. Toen de Boxer op het veer stond, maakte het geheel een rondje over de Maas. Máxima stond daarbij aan het roer van een van de duwboten.

Te voet ging de koningin naar het eindpunt, waar een deel van het regiment op haar stond te wachten voor de afsluiting. De koningin kreeg uitleg over de tradities van de genietroepen en werd uitgenodigd het glas te heffen met de militairen.