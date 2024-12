Koningin Máxima dinsdag voor de VN naar Londen

Koningin Máxima is dinsdag en woensdag in Londen voor de bijeenkomst Global Banking Summit van de krant Financial Times. De koningin praat daar als VN-pleitbezorger over het belang van financiële gezondheid in financiële diensten.

Silvia Pavoni, hoofdredacteur van het financiële maandblad The Banker, interviewt Máxima dinsdagochtend over het thema Rethinking banking- Banking through the lens of consumer financial health. In het interview deelt Máxima haar visie op het thema financiële gezondheid. Ook neemt ze deel aan een gesprek over verantwoorde leningen voor financieel kwetsbare mensen. Hiermee kunnen zij investeren in een studie of een bedrijf.

Máxima zet zich al zo’n vijftien jaar in voor financiële inclusie. Sinds kort heeft ze een nieuwe functie: speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor financiële gezondheid. De koningin wil dat iedereen op de wereld toegang heeft tot zaken als een spaarrekening, verzekeringen en betaalbare leningen.