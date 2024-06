Koningin Máxima doopt naar prinses Alexia vernoemd schip

Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag in Delfzijl een gloednieuw vrachtschip gedoopt dat vernoemd is naar haar middelste dochter, prinses Alexia.

De koningin wenste de ms Alexia een behouden vaart, waarna zij op een knop drukte en er een drone opsteeg. Die vloog naar een andere plek op de werf van Wagenborg in Delfzijl. Beelden daarvan waren op een groot scherm te volgen door de koningin en de honderden genodigden. Bij het schip spatte een fles champagne tegen het schip kapot, waarna een applaus volgde.

De koningin mocht daarna nóg een schip dopen, het naar haar zelf vernoemde zusterschip van de ms Alexia. De doophandeling van de ms Máxima ging gepaard met een dansshow en vuurwerk. Het schip liet daarna twee keer de scheepshoorn horen.

Het schip is al enige tijd in de vaart, omdat de oorspronkelijke doopplechtigheid in de coronatijd viel en daardoor niet kon doorgaan.