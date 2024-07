Koningin Máxima gaat langs bij Team Toekomst

Koningin Máxima gaat in september voor een werkbezoek naar stichting Team Toekomst in Rotterdam, die zich inzet voor gelijke kansen voor kinderen. De koningin neemt onder meer een kijkje bij de naschoolse activiteiten die de stichting organiseert en gaat in gesprek met ouders en kinderen.

Het werkbezoek op 3 september begint met een rondleiding langs de naschoolse activiteiten. Daarna hoort Máxima van betrokkenen over de werkzaamheden van de stichting. De koningin sluit haar bezoek af met een gesprek met ouders en kinderen die persoonlijk ervaring hebben met Team Toekomst.

De stichting zorgt voor een vangnet voor kinderen die minder kansrijk opgroeien. Dat doen ze door in te zetten op sociaal-emotionele vaardigheden, geloof in eigen kunnen en onderwijsresultaten. Team Toekomst werkt daarvoor samen met scholen en activiteiten- en zorgaanbieders.