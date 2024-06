Koningin Máxima geniet van grote schepen in haven Delfzijl

Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag in de haven van Delfzijl tijdens een vaartocht genoten van de aanblik van een aantal zeer grote schepen. De zogenoemde ‘tall ships’ liggen momenteel in de Groningse plaats voor sailevenement DelfSail.

De koningin stapte aan boord van een rondvaartschip nadat zij bij rederij Koninklijke Wagenborg twee schepen had gedoopt en met diverse medewerkers van het bedrijf had gesproken. Tijdens de vaartocht sprak de koningin met de kapiteins van de schepen die langs de route voor anker lagen.

De uit verschillende landen afkomstige kapiteins vertelden de koningin meer over hun eigen schepen. De koningin kon daarbij haar talenknobbel goed gebruiken, want ze sprak zowel in het Engels, Nederlands, Spaans en Frans met de kapiteins. Op het Poolse zeilopleidingsschip Dar Młodzieży stond een lange rij matrozen klaar om Máxima te begroeten. De koningin zwaaide uitbundig naar de bemanning. Bij het passeren was driemaal de scheepshoorn te horen.

Feestje

Na ongeveer een half uur varen, waarbij de ms Maxima ook werd gepasseerd, keerde de boot weer terug naar de rederij, waar het feestje ter gelegenheid van de doop van de ms Máxima en de ms Alexia eerder op de dag, nog in volle gang was. Voor de doop had het bedrijf duizenden gasten uit binnen- en buitenland uitgenodigd.

Kort na het aanmeren maakte de koningin zich weer klaar voor vertrek. Vlak voor zij de auto instapte, zei ze tegen de aanwezige pers dat ze genoten had van het bezoek. Ook refereerde ze aan het feit dat het bedrijf naast de ms Alexia en de ms Máxima ook een ms Amalia in de vloot heeft. Ze zei daar “trots” op te zijn. “Het is mooi gelinkt aan onze familie!”, lachte ze.