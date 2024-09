Koningin Máxima hoopt op meer bewustzijn rond endometriose

Koningin Máxima hoopt dat er met de komst van de nieuwe polikliniek voor endometriose in Delft meer bewustzijn komt over de aandoening. Dat zei de koningin dinsdag na afloop van haar bezoek aan de Nederlandse Endometriose Kliniek, die ze even daarvoor had geopend. Bij endometriose zit er weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder op bijvoorbeeld eierstokken, buikvlies, blaas of darmen. Het veroorzaakt vaak ontstekingen, verklevingen, pijn en vruchtbaarheidsproblematiek.

“Ik hoop dat er door het ontstaan van deze kliniek echt veel meer bewustzijn is. En dat als een vrouw met bepaalde klachten bij een arts komt er dan toch wel gedacht wordt aan de mogelijkheid dat het endometriose is. En dat iemand dan wordt begeleid naar de juiste plek”, aldus de koningin.

Máxima stelde het ook heel belangrijk te vinden dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de aandoening, waar naar schatting een op de vijf vrouwen die menstrueren last van heeft. “En wat ik heel belangrijk vind aan deze kliniek, is dat er heel veel onderzoek zal worden gedaan. Want dit is nog steeds niet te genezen, het is nog steeds gewoon symptoombestrijding. Dus het is wel echt heel belangrijk dat we nog veel meer onderzoek gaan doen, om mensen nog beter te kunnen helpen in de toekomst.”

Vechten

Meer bekendheid rond endometriose kan er ook toe leiden dat vrouwen sneller de juiste hulp krijgen, zegt de koningin. Veel vrouwen krijgen bij pijnklachten namelijk nog altijd pijnstillers voorgeschreven. “Vraag aan de huisarts: misschien is dit wel wat ik heb. Er gewoon voor vechten en jezelf niet gek laten maken dat het waarschijnlijk niks is.”

Het verrast de koningin wel dat endometriose in Nederland nog relatief onbekend is. “Ja, ik was zestien en een van mijn beste vriendinnen die had endometriose. Dus toen had ik er voor het eerst over gehoord. Het is wel grappig om te zien dat hier in Nederland heel veel mensen nog niet bekend met endometriose zijn”, aldus de koningin. “Dus misschien is het wel tijd om dat te veranderen.”