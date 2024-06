Koningin Máxima in het wit, ‘maar we gaan niet trouwen hoor’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag in de stad Savannah begonnen aan de tweede dag van hun werkbezoek aan de Verenigde Staten. Máxima is volledig in het wit gekleed, “maar we gaan niet trouwen hoor”, verzekerde ze burgemeester Van Johnson.

Het koningspaar begon de dag met een korte wandeling door Jones Street, een bekende straat in Savannah met de fotogenieke Southern Live Oak-bomen. Bij de fontein in Forsyth Park nam het paar de tijd voor een foto met de burgemeester. “We gaan niet trouwen hoor, ook al heb ik wit aan”, zei de koningin tegen de burgemeester. Willem-Alexander reageerde daarop met een grappende verwijzing naar de stad Las Vegas. “Savannah staat om veel dingen bekend, maar niet om snelle huwelijken.”

Bij de fontein werden de koning en koningin opgewacht door tientallen Amerikanen, die hoopten een foto te kunnen maken. Amerikanen lijken onder de indruk van het koninklijk bezoek, al ligt Nederland een flink aantal kilometers verderop. Aan burgemeester Johnson de taak de foto’s te nemen. “Hij is goed in leidinggeven, maar of hij ook foto’s kan maken…”, vroeg de koning zich af.

Het bekende bankje uit de succesvolle film Forrest Gump werd niet aangedaan. Het bankje, waarop de bekende woorden “life is like a box of chocolates” door Tom Hanks werden uitgesproken, lag op steenworp afstand van het fotomoment. Filmliefhebbers kunnen sowieso hun hart ophalen in Savannah: onder meer Baywatch, Forrest Gump en Magic Mike XXL werden opgenomen in de stad.

De rest van de dag brengt het koningspaar door in Port of Savannah, de snelst groeiende en op drie na drukste containerhaven van de Verenigde Staten. Ze sluiten de dag af met een netwerkbijeenkomst in het Telfair Museum. Woensdag en donderdag bezoeken ze Albany en New York.