Koningin Máxima leert over vangnet voor kinderen in Rotterdam

Koningin Máxima heeft dinsdag in Rotterdam een bezoek gebracht aan stichting Team Toekomst in Delfshaven. Deze stichting zet zich in voor een betere toekomst voor kinderen in Rotterdam. Ze doen dat door kinderen die geen gelijke kansen hebben een vangnet te bieden in hun eigen buurt.

De koningin begon haar bezoek op een plein, waar kinderen haar verschillende naschoolse activiteiten toonden. Op foto’s van het bezoek is te zien dat de koningin onder meer aan tafel zat bij kinderen die een kleurplaat inkleurden. Ook keek ze naar kinderen die een demonstratie gaven met een hoepel. Aansluitend sprak de koningin met betrokkenen van de stichting en ook met ouders en kinderen over hun eigen ervaringen.

Stichting Team Toekomst zet in op het verbeteren van sociaal-emotionele vaardigheden, geloof in eigen kunnen en onderwijsresultaten van kinderen. De stichting werkt samen met basisscholen en activiteiten- en zorgaanbieders in Delfshaven om kinderen met een tweejarig maatwerktraject te ondersteunen.

Team Toekomst is deelnemer aan het vijfde Oranje Fonds Groeiprogramma. Samen met koning Willem-Alexander vormt koningin Máxima het beschermpaar van het Oranje Fonds.