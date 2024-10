Koningin Máxima onthult liefde voor Rummikub

Koningin Máxima weet sinds dinsdag iets meer over hoe het is om in een klein dorp als het Zuid-Hollandse Klaaswaal te wonen. In een paar uur tijd kreeg ze een razendsnelle ‘rondleiding’ door het dorp, dat ruim 4000 inwoners telt, en hoorde ze onder meer alles over het verenigingsleven.

De koningin voelde zich al snel thuis toen ze op een van de locaties, buurthuis Korstanjehuis, bij een groepje 90-plussers inbrak in een potje Rummikub. Máxima sloeg een kreetje van plezier toen ze zag welk spel er op tafel lag en verklaarde dat het haar lievelingsspel is. Ze verontschuldigde zich toen ze direct een van de spelers een handje hielp. “Ik kan mijn handen er niet vanaf houden”, lachte ze.

De speelsters vonden het echter geen probleem en zagen hoe Máxima al snel een aantal cijfercombinaties maakte. “Ik ben er dol op”, stelde de koningin nogmaals.

Naaiclub

In hetzelfde buurthuis hoorde Máxima de zorgen van de biljartclub aan (“we kunnen wel wat jongeren gebruiken”) en schoof de koningin aan bij de naaiclub, waarvan leden bezig waren met het maken van tassen en kleding. Een van hen nodigde haar ook achter de naaimachine uit, maar dat liet Máxima toch aan de ‘professionals’. “Ik moet nog heel wat uren leren”, zo vond ze.

Eerder, bij aankomst in Klaaswaal, bezocht de koningin een nieuwbouwproject waar ze in een van de woningen samen met de ontwikkelaar sprak met zes nieuwe bewoners van het dorp.