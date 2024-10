Koningin Máxima opent Dushi Huis

Koningin Máxima heeft dinsdag in Waalwijk het Dushi Huis Waalwijk geopend. Dat deed ze door een grote strik van de deur te trekken. De koningin kreeg daarbij hulp van enkele kinderen.

De kinderen wonen in het Dushi Huis, een opvanglocatie voor kinderen en jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. De koningin hoorde binnen ervaringen van een aantal oudere tienermeiden van een Dushi-vestiging in Den Haag. Zij vertelden Máxima dat Dushi voelt als een familie en “echt een thuis” voor ze is. Ze mogen zo lang blijven als nodig en worden begeleid in alles wat ze ondernemen.

De koningin hoorde de verhalen met interesse aan en moedigde de meiden aan om door te zetten, te blijven leren en hun talenten te tonen. Ook vroeg Máxima “een goed voorbeeld” te zijn voor de jongere kinderen. Een belofte die ze allemaal volmondig accepteerden.

Na het gesprek kreeg de koningin een rondleiding door het huis. Enkele kinderen lieten hun kamer zien en Máxima kreeg ook een kijkje in de keuken. Ook sprak de koningin met de directie en begeleiders.