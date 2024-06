Koningin Máxima opent in Ermelo nieuw schoolgebouw Emaus College

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag in de Gelderse plaats Ermelo het nieuwe schoolgebouw van het Emaus College geopend. De 53-jarige vorstin deed dat samen met een leerling.

Máxima kreeg na de opening een rondleiding door het schoolgebouw, waarbij ze van zowel leerkrachten als leerlingen uitleg kreeg over de wijze waarop les wordt gegeven. Tijdens de rondleiding nam zij deel aan een potje tafeltennis en andere activiteiten. De koningin sprak ter afsluiting van haar bezoek met de leerlingenraad van het Emaus College.

Het onderwijs dat wordt geboden aan het Emaus College is gericht op kinderen, in de leeftijd van twaalf tot twintig, die baat hebben bij extra aandacht. Behalve het krijgen van onderwijs op maat, verblijft een deel van de leerlingen ook in het naastgelegen orthopedagogisch behandelcentrum ‘s Heeren Loo Groot Emaus.