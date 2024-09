Koningin Máxima opent polikliniek voor endometriose in Delft

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft een nieuwe polikliniek geopend voor mensen met endometriose. Zij deed dat digitaal met een druk op een knop. De Nederlandse Endometriose Kliniek (NEK) biedt specialistische zorg aan patiënten met deze chronische aandoening, waar in Nederland ongeveer een half miljoen vrouwen aan lijden.

Voorafgaand aan de opening van de polikliniek, woonde de koningin in het ziekenhuis een symposium over endometriose bij. De koningin hoorde daar meer over de aandoening, waarbij weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt zich ook buiten de baarmoeder bevindt, en over wat patiënten ervaren. Endometriose veroorzaakt onder meer ontstekingen, verklevingen, pijn die vaak chronisch is en vruchtbaarheidsproblematiek. De klachten zijn zo divers, dat de juiste diagnose vaak pas na jaren gesteld wordt, vertelden zorgprofessionals en patiënten.

De laatste jaren is er, mede door social media, meer aandacht voor endometriose. Vrouwen weten de weg naar gespecialiseerde artsen daardoor beter te vinden, zo hoorde de koningin bij het symposium. Het Reinier de Graaf ziekenhuis behandelde sinds de start van de NEK in Behandelcentrum Voorburg in april 2023 al ruim 2000 patiënten, en verwacht de komende jaren nog veel meer vrouwen die met klachten zullen aankloppen. Om aan de stijgende zorgvraag te kunnen blijven voldoen, is de nieuwe polikliniek bij de hoofdlocatie van het ziekenhuis in Delft gerealiseerd.