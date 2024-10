Koningin Máxima opent ‘s werelds eerste PEF-fabriek

Koningin Máxima heeft in Farmsum ‘s werelds eerste commerciële fabriek voor het bioplastic PEF geopend. Chemiebedrijf Avantium werkte jarenlang aan een technologie om op grote schaal suikers uit planten om te zetten in een plantaardige grondstof voor dit alternatief voor PET. Topman Tom van Aken en enkele medewerkers gaven de koningin vol trots een rondleiding over de Groningse productielocatie.

Met een draai aan een wiel liet Máxima een doek vallen waarop Avantiums vorige, experimentele fabriek in Geleen stond afgebeeld. Daarachter stonden op stellages medewerkers van Avantium die de symbolische opening met gejuich begroetten.

De koningin sprak ook met vertegenwoordigers van potentiële klanten of partners van de fabriek, zoals Vezet en Hoogesteger. Zij leveren respectievelijk salades en fruitsappen voor Albert Heijn. Sophie Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei, luisterde aandachtig mee.

De bewindsvrouw prees eerder het doorzettingsvermogen en de innovatie die nodig waren voor de opening van de fabriek. Dat is volgens haar nodig voor de overstap op een groene economie die Nederland “schoner, welvarender en sterker maakt”.

Van Aken noemde de fabrieksopening een “historisch moment” waarop een niet op olie gebaseerd plastic de markt op komt. Hij wees erop dat PEF volledig circulair is en voor aanzienlijke besparing van CO2-uitstoot zorgt in vergelijking met PET, dat op basis van aardolie wordt gemaakt.