Video: Koningin Máxima spreekt met patiënten over impact endometriose

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend in de nieuwe polikliniek voor endometriose bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft gesproken met vrouwen die aan de aandoening lijden. Zij deed dat tijdens een rondleiding door de kliniek die zij even daarvoor officieel had geopend. Endometriose is een aandoening waarbij weefsel dat op baarmoederslijmvlies lijkt zich ook buiten de baarmoeder bevindt. Het kan ernstige pijn veroorzaken.

In een spreekkamer sprak de koningin met gynaecoloog Noor Paridaans en een patiënt, de 40-jarige Sharon. Van Sharon wilde Máxima weten hoelang zij al rondliep met pijn en welke symptomen zij had voor endometriose werd vastgesteld. Sharon vertelde de koningin dat dat zo’n negen à tien jaar is geweest en dat zij haar pijn elke maand vergeleek met weeën zoals voor een bevalling. Van artsen kreeg ze pijnstilling voorgeschreven, vertelde ze. De koningin prees Sharon voor het doen van haar verhaal en moedigde haar aan om dat te blijven doen om bekendheid rond de ziekte te vergroten.

Met de gynaecoloog sprak de koningin over het aantal gevallen van endometriose in Nederland. Geschat wordt dat een kleine half miljoen Nederlandse vrouwen eraan lijden. De koningin vroeg zich af of het er niet nog veel meer zijn. Volgens gynaecoloog Paridaans is dat zeker mogelijk, omdat de aandoening vaak niet direct wordt vastgesteld. “Ongelooflijk”, vond de koningin.



Mentaal welzijn

In de ontvangstruimte van de kliniek sprak de koningin vervolgens met meer zorgverleners en vrouwen met endometriose. Ter sprake kwam onder meer de psychische gevolgen die patiënten met endometriose ervaren, omdat hun klachten vaak afgedaan worden als iets wat erbij hoort en waar ze maar mee moeten leren leven. Veel vrouwen hebben daardoor bijvoorbeeld een deuk in hun zelfvertrouwen opgelopen. De vorstin, die zich al langer inzet voor mentaal welzijn, benadrukte dat praten met lotgenoten kan helpen.

Aan een groepje artsen vroeg de vorstin hoe het toch kan dat artsen endometriose nog altijd niet snel zien. Ze vertelde dat zij als 16-jarige in Argentinië al een vriendin had bij wie de diagnose was gesteld. De artsen zeiden dat doktoren moeten weten wat ze moeten zien en dat dit vaak nog niet het geval is. Een genezing voor endometriose is nog niet gevonden. “Er is nog een lange weg te gaan”, besloot de koningin.