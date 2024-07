Koningin Máxima spreekt over leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek

Koningin Máxima heeft donderdag in Zevenbergschen Hoek gesproken met dorpsbewoners en ondernemers. Het bezoek stond in het teken van het behouden van de leefbaarheid van het dorp, nu voorzieningen afnemen en de gemeenschap vergrijst.

De koningin sprak in een woonzorgcentrum met de bewoners. Op een video die royaltyverslaggever Rick Evers van het bezoek maakte en deelde via X, is te zien dat de vrouw naast wie de koningin ging zitten erg blij was met haar komst. Ze hield de hand van de vorstin enige tijd stevig vast en noemde het bezoek “uitmuntend”. De koningin zei lachend dat het vandaag “een groot feest” was.

Máxima sprak verder in een streekwinkel met de eigenaren van de winkel, een huisarts, de eigenaar van een hotel-restaurant en met leden van de dorpstafel die meedenken over voorzieningen. Het bezoek werd afgesloten bij een speeltuin in het dorp, waar kinderen, ouders en grootouders elkaar ontmoeten.