Koningin Máxima vereerd met vijftien jaar VN-werk

Koningin Máxima is vereerd dat ze zich in de afgelopen vijftien jaar heeft kunnen inzetten voor het verbeteren van financiële inclusie over de hele wereld. Dat zei de koningin woensdag tijdens een speciale bijeenkomst waarin werd stilgestaan bij haar jubileum als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

“In deze jaren heb ik zoveel mannen en vrouwen ontmoet die zijn gesterkt door financiële inclusie. Die daardoor hun potentieel hebben benut en een beter leven hebben opgebouwd”, zei Máxima in haar toespraak. Bij de bijeenkomst werden beelden gedeeld van recente reizen die Máxima voor haar VN-werk had afgelegd. Het ging om bezoeken aan Tanzania, Colombia en de Filipijnen. In de afgelopen vijftien jaar heeft de koningin 48 landen bezocht in het kader van haar VN-werk.

De koningin zei dat er in de afgelopen vijftien jaar veel vooruitgang is geboekt. Iets om trots op te zijn, stelde Máxima. Maar ze zei ook dat er nog veel werk verzet moet worden. Alleen toegang hebben tot financiële diensten is niet genoeg, benadrukte de koningin. “Dat is maar de eerste stap”, aldus Máxima. Mensen moeten daarnaast ook financieel gezond zijn en zich kunnen wapenen tegen ziektes, baanverlies en klimaatgerelateerde rampen.

Máxima blikte ook vooruit naar de toekomst en dankte haar “partners in crime” voor de “geweldige vijftien jaar”. Ook dankte ze Nederland voor alle steun. “De premiers, ministers, ambassadeurs, adviseurs, vrienden en natuurlijk mijn geweldige familie.”