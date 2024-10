Koningin Máxima verwelkomd in Waalwijk

Koningin Máxima is in Waalwijk aangekomen voor de opening van het Dushi Huis Waalwijk, een opvanglocatie voor kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Ze werd ontvangen door onder anderen Sacha Ausems, burgemeester van Waalwijk, en Ina Adema, commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Veel buurtbewoners waren uitgelopen om een glimp op te vangen van de koningin. Bij aankomst kreeg Máxima een bloemboeket van de 12-jarige Madeline.

In het Dushi Huis kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar langdurig worden opgevangen. Vaak hebben ze binnen de jeugdzorg al op verschillende plekken gewoond. In een woonvorm van Dushi Huis wonen meestal acht kinderen en helpt een vast team bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen.

De koningin kan niet al te lang blijven. Máxima brengt later op dinsdag nog een werkbezoek aan het Zuid-Hollandse dorp Klaaswaal, ten zuiden van Rotterdam. Dat bezoek staat in het teken van de leefbaarheid en het sterke verenigingsleven in de hechte dorpsgemeenschap.