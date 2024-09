Koningin Máxima viert vijftienjarig VN-jubileum in New York

Koningin Máxima viert woensdag haar vijftienjarig jubileum als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Tijdens een speciaal evenement in New York wordt stilgestaan bij de mijlpaal.

Tijdens het evenement wordt teruggeblikt op de vijftien jaar die Máxima voor de VN heeft gewerkt, en vooruitgekeken. De koningin houdt de openingstoespraak bij het evenement, dat via een livestream te volgen is. Ook koning Willem-Alexander en premier Dick Schoof zijn aanwezig.

Máxima werd in 2009 benoemd tot UNSGSA. In die rol zet Máxima zich in voor financiële gezondheid over de hele wereld, zodat meer mensen toegang hebben tot een bankrekening en veilig kunnen sparen, lenen en zichzelf verzekeren.