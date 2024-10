Koningin Máxima voor werkbezoek naar Noordwest Ziekenhuisgroep

Koningin Máxima bezoekt woensdagochtend 23 oktober de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het bezoek staat in het teken van de toekomst van de zorg.

Het werkbezoek begint met een gesprek over het Regioplatform Noord-Holland waar ziekenhuizen, huisartsen en VVT-organisaties (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) samen plannen ontwikkelen en uitvoeren om de zorg in de regio toekomstbestendig te maken. Vervolgens krijgt Máxima een rondleiding door het ziekenhuis, die bij de afdeling capaciteitsmanagement start en via de verpleegafdeling naar de afdeling radiologie gaat. Daar krijgt de koningin onder meer uitleg over de inzet van AI binnen het ziekenhuis.

Afsluitend vindt een gesprek plaats met artsen, verpleegkundigen, bestuurders en een vertegenwoordiger van de cliëntenraad. Dit bezoek is onderdeel van een reeks bezoeken die koning Willem-Alexander en koningin Máxima afleggen in het kader van de toekomst van de zorg. Eerder bezocht de koning onder meer het symposium Zorg op het Dorp en het Máxima MC in Veldhoven. Koningin Máxima was eerder aanwezig bij een bijeenkomst over passende zorg en bezocht projecten gericht op ouderenwelzijn in Almere.