Koningsdag in Doetinchem kost 3 miljoen euro

Koningsdag in Doetinchem kost naar schatting 3 miljoen euro. De gemeente Doetinchem wil daarvan zo’n 1,7 miljoen euro van bijdragen en de provincie Gelderland heeft een miljoen euro toegezegd. De rest van het geld komt vooral van buurgemeenten in de Achterhoek en uit fondsen, zegt burgemeester Mark Boumans in een raadsbrief over het koninklijk bezoek op zaterdag 26 april.

Het meeste geld (1,5 miljoen euro) gaat volgens de gemeente naar de programmering van Koningsdag. Hoe die er precies uitziet, is nog niet bekend. Voor de veiligheid van de duizenden mensen die verwacht worden bij het bezoek van de koninklijke familie is 750.000 euro begroot. Daar vallen ook maatregelen onder voor het reguleren van de bezoekersstromen.

De gemeenteraad van Doetinchem moet nog akkoord gaan met de begroting. Ook het geld dat de provincie Gelderland heeft toegezegd, moet eerst nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten.

Het organiseren van Koningsdag kostte Emmen vorig jaar 2,3 miljoen euro. De Drentse hoofdstad was eerder van 1,5 miljoen uitgegaan, maar dat budget werd overschreden. Rotterdam was in 2023 4 miljoen euro kwijt aan het bezoek van koning Willem-Alexander en zijn familie.