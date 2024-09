Koningspaar arriveert in Mesch voor start 80 jaar vrijheid

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn gearriveerd in Mesch, waar het herdenkingsjaar 80 jaar vrijheid van start gaat. Dat Zuid-Limburgse dorp werd op 12 september 1944 als eerste Nederlandse plaats bevrijd. Het koningspaar kwam samen met de Amerikaanse veteraan Kenneth Thayer (99) aan in een legervoertuig. Koningin Máxima begeleidde de veteraan vervolgens naar de tribune voor de ceremonie.

De tribune, waar plek is voor 570 mensen, is helemaal vol. Naast veel inwoners van Mesch, zitten er ook oorlogsveteranen. Tijdens de plechtigheid wordt het vrijheidsvuur ontstoken en volgen onder meer toespraken van gouverneur Emile Roemer, burgemeester Alain Krijnen en een nabestaande van een soldaat die omkwam in Mesch.

Daarna maakt het koningspaar een rondgang door het Zuid-Limburgse kerkdorp. Daar doen zij onder meer het eerste bevrijde café van Nederland aan, waar zij in gesprek gaan met twee kinderen van oud-schoolmeester Jef Warnier. Hij staat te boek als ‘eerste bevrijde Nederlander’ omdat hij naar het schijnt in 1944 als eerste een Amerikaanse soldaat zag, die hij begroette met de woorden ‘welkom in Nederland’. Ook spreken koning Willem-Alexander en koningin Maxima ooggetuigen die zich de bevrijding herinneren en nog altijd in Mesch wonen. Het koningspaar sluit het bezoek af op de dorpsweide.