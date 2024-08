Koningspaar begint in Vlissingen aan streekbezoek aan Walcheren

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagochtend in Vlissingen aangekomen. Het koningspaar begint daar aan hun streekbezoek aan Walcheren, een schiereiland in het westen van Zeeland. Het paar werd in Vlissingen opgewacht door zo’n tweehonderd belangstellenden.

De rondgang door de Zeeuwse stad staat in het teken van de maritieme historie en de toekomst. De koning en koningin beginnen hun bezoek aan Vlissingen in het Scheldekwartier. Daar was tot 1983 scheepswerf de Koninklijke Maatschappij De Schelde gevestigd en is nu een gebied waar nieuwbouw wordt gerealiseerd en waar diverse bedrijven zijn gevestigd.

Na aankomst bij evenementenlocatie de Machinefabriek, gaat het koningspaar met onder anderen de burgemeester van Vlissingen en mensen die werken in het Scheldekwartier in gesprek over de ontwikkeling en betekenis van het gebied voor de omgeving.

Aansluitend praten ze met betrokkenen over de plannen en eerste resultaten van compensatiepakket Wind in de zeilen. Voor dit pakket bereikten het kabinet, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen in juni 2020 een overeenkomst, nadat duidelijk was dat er geen marinierskazerne in Vlissingen zou komen. Afgesproken is dat het rijk 350 miljoen euro investeert in de groei van Zeeland.