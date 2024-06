Koningspaar bezoekt in Savannah ‘mooiste straat van het zuiden’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken dinsdag, de tweede dag van hun werkbezoek aan de Verenigde Staten, de stad Savannah. Daar gaan ze onder meer naar Jones Street, door velen als de mooiste straat van het zuiden gezien.

Jones Street is een populaire toeristische attractie, ideaal voor het maken van prachtige foto’s. De stad is sowieso vrij fotogeniek. Succesvolle films als Forrest Gump, Baywatch, Magic Mike XXL en The Menu zijn er opgenomen.

Verder staan bezoeken aan het Savannah College of Arts and Design op het programma, waar het paar informatie krijgt over manieren om de stad nieuw leven in te blazen. Ook brengen de koning en koningin een bezoek aan Savannah State University, de eerste openbare HBCU-universiteit (Historical Black Colleges and Universities) in Georgia. Willem-Alexander en Máxima spreken er met studenten en zwarte ondernemers.

Later op de dag bezoeken ze de Port of Savannah, de snelst groeiende en op drie na drukste containerhaven van de Verenigde Staten. Ze sluiten de dag af met een netwerkbijeenkomst in het Telfair Museum.