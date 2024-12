Koningspaar bezoekt plek van explosies Den Haag

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen maandagochtend een bezoek aan de Tarwekamp in Den Haag, waar zaterdag door explosies minstens zes mensen zijn omgekomen. Het paar kwam rond 08.30 uur aan in de straat in de wijk Mariahoeve.

Samen met burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en de brandweer bekeken de koning en koningin de schade.

Daarna gaan de koning en koningin naar het buurtcentrum van de stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve. Daar spreken ze met slachtoffers, nabestaanden en omwonenden die de explosie hebben zien gebeuren. In het centrum worden de direct getroffenen opgevangen en ondersteund.