Koningspaar feliciteert ‘grande dame’ Diede de Groot

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben rolstoeltennisster Diede de Groot gefeliciteerd met haar overwinning op Roland Garros. Ze steeg daarmee naar “ongekende hoogte”, schrijft het koningspaar op sociale media.

“Game, set, match, championship. En dat voor de veertiende keer op rij! Diede de Groot stijgt naar ongekende hoogte door het bereiken van de winst op Roland Garros. Met een totaal van 22 grandslamtitels is zij officieel de ‘grande dame’ van het rolstoeltennis”, vinden de koning en koningin. “Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie.”

De Groot is de eerste rolstoeltennisster met 22 grandslamtitels. Ook is ze de eerste die er veertien op rij wint.

Het was voor de Nederlandse de vijfde zege op Roland Garros. Daarnaast won ze de Australian Open zes keer, zegevierde ze vijf keer op Wimbledon en was ze zes keer de beste op de US Open.