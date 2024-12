Koningspaar herdenkt overleden Jimmy Carter ‘met groot respect’

Koning Willem-Alexander gedenkt de overleden Amerikaanse oud-president Jimmy Carter “met groot respect”. “Gedreven door een rotsvast geloof in de positieve kracht van mensen, zette hij zich in voor vrede en sociale rechtvaardigheid”, schrijft de koning mede namens zijn vrouw koningin Máxima in een bericht op sociale media.

“Na zijn presidentschap bleef hij, samen met zijn vrouw, onvermoeibaar ijveren voor de vreedzame oplossing van conflicten”, gaat het koningspaar verder over de zondag op 100-jarige leeftijd overleden Carter. “Met zijn optimisme en empathie wist hij het hart van mensen te raken en onderling begrip te versterken. De internationale gemeenschap is hem grote dankbaarheid verschuldigd.”

Carter was president van de Verenigde Staten van 1977 tot 1981. In 2002 won hij de Nobelprijs voor de Vrede.