Koningspaar in gedachten bij getroffenen explosie Tarwekamp

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben gereageerd op de explosie in Den Haag. Het koningspaar schrijft op sociale media dat ze in gedachten bij de getroffenen zijn. “Wij leven mee met allen die persoonlijk geraakt zijn of die angst hebben om het lot van hun dierbaren”, aldus het koningspaar.

“Ons hart gaat uit naar u en naar de hulpdiensten die zich ten volle inzetten voor het reddingswerk”, vervolgen Willem-Alexander en Máxima.

Zaterdagochtend veroorzaakte de grote explosie veel schade. Meerdere woningen zijn weggeblazen. Zeker vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een kind. De brandweer sluit niet uit dat er nog mensen onder het puin liggen.