Koningspaar luncht met vertrokken CdK Gelderland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag afscheid genomen van John Berends als commissaris van de Koning in Gelderland. Hij mocht langskomen op Paleis Huis ten Bosch voor een lunch, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Berends is al lange tijd niet meer actief als commissaris van de Koning. Hij legde in september vorig jaar zijn taken neer na berichten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag op de werkvloer.

De 68-jarige CDA’er weersprak de aantijgingen. Na onafhankelijk onderzoek bleken er ook geen duidelijke bewijzen te zijn voor de beschuldigingen. Toch besloot Berends in juni onder druk van de Provinciale Staten om niet meer terug te keren. Volgens de Staten was sprake van een verstoorde werkrelatie.