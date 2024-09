Koningspaar: ongelofelijke hoeveelheid eremetaal voor TeamNL

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vinden dat Nederland een “ongelofelijke hoeveelheid eremetaal” mee terug naar Nederland neemt vanaf de Paralympische Spelen in Parijs. In een bericht op Instagram noemen ze het “een eer” om de medaillewinnaars aankomende dinsdag te ontvangen op Paleis Noordeinde.

“#TeamNL neemt een ongelofelijke hoeveelheid eremetaal mee terug van de Paralympische Spelen in Parijs. 27 goud, 17 zilver en 12 brons! Wat hebben jullie Nederland laten juichen!”, schrijft het koningspaar bij enkele foto’s van de slotceremonie, die zondagavond plaatsvindt in de Franse hoofdstad. Op een van de foto’s zijn de Nederlandse vlaggendragers wielrenner Tristan Bangma en tennisster Diede de Groot te zien.

Dinsdag ontvangt koning Willem-Alexander samen met zijn tante prinses Margriet de medaillewinnaars op Paleis Noordeinde. Even daarvoor worden de paralympiërs gehuldigd in de Glazen Zaal in Den Haag.